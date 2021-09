Aktis Acquachiara maschile | arriva il serbo Nemanja Marinkovic

(Di venerdì 24 settembre 2021): il centroboanuovo acquisto della società di Franco Porzio. Sarà a disposizione di mister Walter Fasano per il prossimo campionatodi Serie A2. Ilè il nuovo straniero dell’. Giocatore classe ’98, lo scorso anno ha militato nel VK Valjevo, formazione quarta classificata in Liga

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Aktis Acquachiara

Napoli Magazine

L'femminile ha il suo nuovo coach : si tratta di Roberto Vestuto , tecnico coriaceo e sanguigno ed ex allenatore di Posillipo, Pescara, Volturno, Flegreo e Palermo. Alla guida delle ...'Auguro il meglio a Barbara Damiani - spiega Franco Porzio, presidente dell'- . Con lei abbiamo vissuto momenti irripetibili e le do merito di aver alimentato al meglio il nostro settore ...Riparte da Roberto Vestuto l'Aktis Acquachiara femminile. Il successore di Barbara Damiani guiderà le biancazzurre in serie A2. Si tratta di un ritorno per l’ex tecnico di ...Il serbo Nemanja Marinkovic è il nuovo straniero dell'Aktis Acquachiara. Giocatore classe '98, lo scorso anno ha militato nel VK Valjevo, formazione quarta classificata in Liga Prva A - equivalente de ...