Aida Yespica | torna a parlare di nuovo del suo tragico passato

(Di venerdì 24 settembre 2021), la showgirl èta adel suopresso “Storie Italiane” per riuscire a fare chiarezza sulla vicenda del suo, la confessione su quel terribile evento del suo(Foto dal web)Qualche settimana fa aveva raccontato di esser stata stuprata all’età di 7 anni, ad effettuare la violenza fu un amico di suo padre, ma la showgirl non l’ha mai raccontato a nessuno. La bellissima attrice e showgirl dichiarò nel programma televisivo “Storie Italiane” che non riusciva più ad avere rapporti intimi convenzionali dopo esser stata stuprata a 7 anni da un amico di famiglia. Nel programma di Eleonora Daniele ha spiegato il motivo per il quale non ha mai denunciato quell’abuso non ...

greoltre_ : SOGNO UNA FIGHT TRA SOLEIL E LE PRINCESS STILE ANTONELLA ELIA E AIDA YESPICA ?????? #GFVIPPARTY #gfvip

Beppe Convertini, lo sfogo a Storie italiane: 'Provo vergogna per certi uomini' Nella puntata odierna di Storie Italiane , oltre ai racconti toccanti die Maria Teresa Ruta c'è stato spazio anche per Beppe Convertini . Il noto conduttore ha preso la parola sul tema legato agli abusi, esprimendo la propria opinione in merito e chiaramente ...L'ultima confessione diha fatto molto chiacchierare. La modella sud americana ha rivelato per la prima volta di aver subito violenze quando era solo una bambina. A sette anni è stata abusata da un amico di ...Star in the Star a rischio chiusura? «Male anche la seconda puntata». Ilary Blasi reagisce così. Ieri sera, è andato in onda il secondo appuntamento con lo ...Nuovamente ospite a Storie Italiane Aida Yespica ha raccontato la terribile violenza subita da bambina; la showgirl venezuelana, nel salotto di Eleonora ...