Aida Yespica | in lacrime | “Ho avuto paura”

Nuovamente ospite a Storie Italiane Aida Yespica ha raccontato la terribile violenza subita da bambina; la showgirl venezuelana, nel salotto di Eleonora Daniele, ha voluto fare delle importanti precisazioni riguardanti proprio la sua vita privata. Nei giorni scorsi Aida Yespica aveva fatto una confessione a dir poco scioccante; la modella di origini venezuelane aveva infatti raccontato di essere stata vittima di violenza quando era ancora una bambina.

