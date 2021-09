Aggiornamento Chiesa: le ultime sull’infortunio dell’esterno della Juventus (Di venerdì 24 settembre 2021) Titolare e subito decisivo contro lo Spezia, Federico Chiesa ha immediatamente messo in chiaro che la Juventus può e deve contare su di lui. Ma proprio dopo la rete del pareggio in Liguria, l’esterno bianconero ha lamentato un fastidio che lo ha costretto ad abbandonare prematuramente la partita. Tanta paura per Allegri e per i medici juventini che hanno temuto una ricaduta dopo i dolori riscontrati al flessore in nazionale. Fortunatamente nessuna lesione, solo un indurimento. Dunque buone notizie per mister Allegri, che potrà contare sul suo esterno titolare. Le giocate di Chiesa sono decisive per la rinascita della Juventus, e difficilmente l’allenatore toscano potrà privarsene. Però rimane il timore di prendere fin troppo alla leggera l’infortunio del numero 22, non si può rischiare di perderlo ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Titolare e subito decisivo contro lo Spezia, Federicoha immediatamente messo in chiaro che lapuò e deve contare su di lui. Ma proprio dopo la rete del pareggio in Liguria, l’esterno bianconero ha lamentato un fastidio che lo ha costretto ad abbandonare prematuramente la partita. Tanta paura per Allegri e per i medici juventini che hanno temuto una ricaduta dopo i dolori riscontrati al flessore in nazionale. Fortunatamente nessuna lesione, solo un indurimento. Dunque buone notizie per mister Allegri, che potrà contare sul suo esterno titolare. Le giocate disono decisive per la rinascita, e difficilmente l’allenatore toscano potrà privarsene. Però rimane il timore di prendere fin troppo alla leggera l’infortunio del numero 22, non si può rischiare di perderlo ...

Advertising

ventosullaluna : RT @mike_fusco: AGGIORNAMENTO: Complimentoni ad Enrico Chiesa che a 50 anni è il marcatore più anziano di un Europeo, nonchè Star of the Ma… - Oracolo_Fanta : ?Aggiornamento sul fronte Federico #Chiesa: sono escluse lesioni. Soltanto un indurimento dei flessori della gamba… - LucaDiLeonardo_ : RT @TuttoFanta: ?? Aggiornamento #indisponibili 5^ Giornata ??????? Le parole di #Allegri su #Chiesa - TuttoFanta : ?? Aggiornamento #indisponibili 5^ Giornata ??????? Le parole di #Allegri su #Chiesa - AvvenirediCal : Diocesi di Crotone, un corso di aggiornamento sulla Chiesa sinodale ?? Qui per approfondire i temi trattati:… -