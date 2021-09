Afghanistan: Usa varano deroghe a sanzioni per aiuti umanitari (Di venerdì 24 settembre 2021) Gli Stati Uniti hanno fissato alcune esenzioni alle sanzioni economiche imposte al governo dei talebani in Afghanistan, per consentire l'arrivo e la distribuzione degli aiuti umanitari. La prima ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 settembre 2021) Gli Stati Uniti hanno fissato alcune esenzioni alleeconomiche imposte al governo dei talebani in, per consentire l'arrivo e la distribuzione degli. La prima ...

Afghanistan, il messaggio disperato delle ragazze alla radio Un istituto introdotto nel 1990 e rafforzatosi tra il 1996 e il 2001, prima di essere soppresso con l'invasione dell'Afghanistan da parte degli Usa. All'epoca il ministero era responsabile del ...

Nell'Afghanistan conquistato dai talebani tornano esecuzioni e amputazioni per i ladri Kabul – Esecuzioni e amputazioni per i ladri saranno presto all’ordine del giorno nell’Afghanistan oggi controllato dai talebani. “Nessuno ci dirà quali devono essere le nostre leggi”, ha detto l’ex m ...

