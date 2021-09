Afghanistan, torna il regime del terrore: i talebani avvertono 'riprenderanno esecuzioni e amputazioni' (Di venerdì 24 settembre 2021) In Afghanistan tutto è pronto per tornare al regime del terrore . I talebani si preparano a riprendere le esecuzioni dei condannati e le amputazioni. Probabilmente non avverranno più in pubblico , ma ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 settembre 2021) Intutto è pronto perre aldel. Isi preparano a riprendere ledei condannati e le. Probabilmente non avverranno più in pubblico , ma ...

Advertising

RPezzucchi : Afghanistan, torna il terrore: i talebani ripristinano esecuzioni e amputazioni - AnnaMariaDeTogn : Un grande omaggio alla libertà da Dante all'Afghanistan: torna il festival internazionale dell'aquilone - ANSA_med : Cinema: torna a Firenze Middle East Now,focus su Afghanistan. Da 28/9 in anteprima 42 film premiati in festival int… - ANSA_med : Cinema: torna a Firenze Middle East Now,focus su Afghanistan. Da 28/9 in anteprima 42 film premiati in festival int… - AlbAuror : l'Afghanistan torna indietro di 20 anni, beati loro, noi con Gasparri, torniamo al medioevo: Meluzzi sarebbe uno stregone! #zonabianca -