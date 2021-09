Afghanistan | talebani | Riprenderanno le esecuzioni e le amputazioni

(Di venerdì 24 settembre 2021) Isi preparano a ripristinare ledei condannati per omicidio e ledelle mani e dei piedi dei condannati per furto, anche se forse non in pubblico. Lo ha confermato all'...

Turabi è uno dei dirigenticompreso nella lista nera delle Nazioni Unite.... "in nessuna condizione iuseranno la forza contro il TTP", ha detto un esperto, "a meno che non metta in discussione la loro supremazia ideologica in'. [fonte SCMP, TOI ] A cura ...(ANSA) - ROMA, 24 SET - I talebani si preparano a ripristinare le esecuzioni dei condannati per omicidio e le amputazioni delle mani e dei piedi dei condannati per furto, anche se forse non in ...L'intervento del presidente del Consiglio alla 76esima Assemblea generale dell'Onu. L’Afghanistan, la lotta ai cambiamenti climatici, la pandemia e la fame al centro dell’intervento di Mario Draghi al ...