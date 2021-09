Afghanistan: i talebani vogliono riprendere le esecuzioni (Di venerdì 24 settembre 2021) Come riporta l’Ansa, uno dei fondatori dei talebani ha fatto sapere che in Afghanistan il nuovo governo è pronto a condannare nuovamente gli imputati elle esecuzioni e alle amputazioni delle mani. A spiegarlo è stato Nooruddin Turabi all’Associated Press- lo stesso, nel corso dell’intervista ha ridimensionato la brutalità delle condanne emesse in passato. (Photo by Majid Saeedi/Getty Images)“Nessuno ci dirà come debbano essere le nostre leggi. Seguiremo l’islam e faremo le nostre leggi sulla base del Corano” ha dichiarato durante l’intervista all’Associated Press Nooruddin Turabi, uno dei fondatori dei talebani. Le sue dichiarazioni stanno facendo il giro del mondo, anche per la cruda brutalità delle parole emerse durante le sue dichiarazioni. Turabi ha affermato che “Il taglio delle mani è molto necessario per la ... Leggi su ck12 (Di venerdì 24 settembre 2021) Come riporta l’Ansa, uno dei fondatori deiha fatto sapere che inil nuovo governo è pronto a condannare nuovamente gli imputati ellee alle amputazioni delle mani. A spiegarlo è stato Nooruddin Turabi all’Associated Press- lo stesso, nel corso dell’intervista ha ridimensionato la brutalità delle condanne emesse in passato. (Photo by Majid Saeedi/Getty Images)“Nessuno ci dirà come debbano essere le nostre leggi. Seguiremo l’islam e faremo le nostre leggi sulla base del Corano” ha dichiarato durante l’intervista all’Associated Press Nooruddin Turabi, uno dei fondatori dei. Le sue dichiarazioni stanno facendo il giro del mondo, anche per la cruda brutalità delle parole emerse durante le sue dichiarazioni. Turabi ha affermato che “Il taglio delle mani è molto necessario per la ...

_Nico_Piro_ : #23settembre #Afghanistan cominciamo con questo video di talebani che vanno in giostra sulle pale di un black hawk,… - Mov5Stelle : Avevamo promesso di non abbandonare i civili afghani di fronte alle violenze dei Talebani, così stiamo facendo. Q… - _Nico_Piro_ : Mi ripeto: il punto (e il problema) fondamentale dei talebani è che sono un'insieme di gruppi tenuti insieme sinora… - FBussoletti : In #Afghanistan i #talebani uccidono Shaker, l'ex soldato delle #ForzeSpeciali in fuga. Era sopravvissuto finora gr… - nonmiscrivere8 : RT @Asiablog_it: ??#AFGHANISTAN???? «Tagliare le mani è necessario per la sicurezza» I talebani ripristineranno la pena capitale per i conda… -