Afghanistan, i Talebani ripristinano la "legge del taglione": mano amputata a chi ruba (Di venerdì 24 settembre 2021) L'unico dubbio riguarda la modalità: in pubblico, cioè negli stadi o nelle piazze, o al riparo da occhi indiscreti. Quanto al resto è già tutto deciso: mano tagliata ai ladri. «È necessario per la sicurezza», si è affrettato a spiegare il mullah Nooruddin Turabi, tra i fondatori del movimento talebano nell'annunciare la ripresa delle amputazioni per chi ruba in Afghanistan. Lui dev'essere tra i moderati, anzi tra i «distensivi», secondo la definizione che Giuseppe Conte diede dei Talebani solo qualche settimana fa. Il mullah è infatti tra quelli che mani e braccia vorrebbe tagliarli in tutta riservatezza senza nulla concedere alla spettacolarizzazione della giustizia. L'annuncio da parte del mullah Turabi Al momento la preferenza dei Talebani per la modalità in door piuttosto che open è altamente ...

