Afghanistan: Draghi, 'su rifugiati Italia pronta a sostenere anche Paesi limitrofi' (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - “L'Italia è in prima linea nel rispondere alla crisi umanitaria, a beneficio dei gruppi più fragili in Afghanistan e degli afghani che hanno lasciato, o che lasceranno, il Paese. Siamo pronti a intervenire anche a sostegno dei Paesi limitrofi che sono interessati dai flussi di rifugiati. Abbiamo deciso di utilizzare a fini umanitari le risorse precedentemente stanziate per attività di formazione delle forze di sicurezza e difesa afghane”. Così il premier Mario Draghi, intervenendo al dibattito generale della 76esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - “L'è in prima linea nel rispondere alla crisi umanitaria, a beneficio dei gruppi più fragili ine degli afghani che hanno lasciato, o che lasceranno, il Paese. Siamo pronti a intervenirea sostegno deiche sono interessati dai flussi di. Abbiamo deciso di utilizzare a fini umanitari le risorse precedentemente stanziate per attività di formazione delle forze di sicurezza e difesa afghane”. Così il premier Mario, intervenendo al dibattito generale della 76esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

