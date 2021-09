Afghanistan, Draghi all’Onu: “G20 straordinario ci sarà” (Di venerdì 24 settembre 2021) Afghanistan soprattutto, ma anche Covid, clima, multilateralismo e migranti. Lungo discorso nella notte del premier Mario Draghi, intervenuto al dibattito generale della 76esima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Nelle parole del premier, la conferma che il G20 straordinario sulla crisi afghana si farà. E sul regime dei talebani, ha rimarcato, “stiamo assistendo allo smantellamento dei progressi degli ultimi 20 anni relativamente alla difesa delle libertà fondamentali, soprattutto per le donne”. In Afghanistan, spiega Draghi, “l’Italia si è immediatamente attivata per favorire il più ampio coordinamento fra i principali attori globali e regionali. Come Presidenza di turno, abbiamo messo a disposizione la piattaforma del G20, per sua natura ampia ed inclusiva. Abbiamo promosso una ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 settembre 2021)soprattutto, ma anche Covid, clima, multilateralismo e migranti. Lungo discorso nella notte del premier Mario, intervenuto al dibattito generale della 76esima sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Nelle parole del premier, la conferma che il G20sulla crisi afghana si farà. E sul regime dei talebani, ha rimarcato, “stiamo assistendo allo smantellamento dei progressi degli ultimi 20 anni relativamente alla difesa delle libertà fondamentali, soprattutto per le donne”. In, spiega, “l’Italia si è immediatamente attivata per favorire il più ampio coordinamento fra i principali attori globali e regionali. Come Presidenza di turno, abbiamo messo a disposizione la piattaforma del G20, per sua natura ampia ed inclusiva. Abbiamo promosso una ...

