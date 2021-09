Affare Anguissa per il Napoli: cifra bassissima per il prestito! Lo voleva un'altra squadra di Serie A (Di venerdì 24 settembre 2021) Frank Zambo Anguissa rischia di diventare il vero, grande, colpo della campagna trasferimenti estiva in Serie A. Il centrocampista, arrivato in sordina, si sta invece dimostrando l'arma in più del Napoli di Luciano Spalletti. Il suo arrivo ha dato fisicità ma anche tanta qualità alla manovra dei partenopei, risultando ormai una costante tra i migliori in campo dei partenopei. Grande Affare chiuso dal d.s. Cristiano Giuntoli, che l'ha strappato al Fulham con una formula decisamente favorevole: prestito oneroso da 400mila euro e riscatto fissato a 15 milioni di euro. Il Napoli non è comunque stato il primo club italiano ad essersi interessato al forte mediano camerunese. Infatti, come riferito da calciomercato.com, il Milan aveva messo gli occhi sul calciatore, incontrando anche gli agenti del ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 24 settembre 2021) Frank Zamborischia di diventare il vero, grande, colpo della campagna trasferimenti estiva inA. Il centrocampista, arrivato in sordina, si sta invece dimostrando l'arma in più deldi Luciano Spalletti. Il suo arrivo ha dato fisicità ma anche tanta qualità alla manovra dei partenopei, risultando ormai una costante tra i migliori in campo dei partenopei. Grandechiuso dal d.s. Cristiano Giuntoli, che l'ha strappato al Fulham con una formula decisamente favorevole: prestito oneroso da 400mila euro e riscatto fissato a 15 milioni di euro. Ilnon è comunque stato il primo club italiano ad essersi interessato al forte mediano camerunese. Infatti, come riferito da calciomercato.com, il Milan aveva messo gli occhi sul calciatore, incontrando anche gli agenti del ...

