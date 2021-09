Advertising

TuttoMercatoWeb : La Juve fa fatica, Adani attacca: 'Manca una guida. Squadra forte ma nessuno parla di gioco' - MarcoReNer_azz : RT @fcin1908it: VIDEO / Adani attacca Allegri: “Alla Juve sento solo urli e richiami” - lo_scettico_ : RT @Gazzetta_it: VIDEO Adani attacca Allegri: 'Alla Juve sento solo urli e richiami' - Gazzetta_it : VIDEO Adani attacca Allegri: 'Alla Juve sento solo urli e richiami' - fcin1908it : VIDEO / Adani attacca Allegri: “Alla Juve sento solo urli e richiami” -

Ultime Notizie dalla rete : Adani attacca

Intervenuto in diretta alla Bobo Tv su Twitch, Leleè tornato a muovere critiche nei confronti dell'allenatore della Juventus, Massimiliano AllegriDevi abbandonare tutti i concetti che hai imparato: la palla scoperta siin avanti, per esempio. Deve cambiare il suo modo di pensare'. Chiosa finale disu Ilicic che, in controtendenza ...Daniele Adani parla della Juventus a Bobo tv: "Se non c'è ordine, se manca una guida nel quotidiano, anche i giocatori più bravi non possono inventare gioco. Il gioco ...Nel corso della BoboTv, Daniele Adani ha esaltato il lavoro dell'Atalanta nelle ultime uscite stagionali: 'L'Atalanta è tornata, l'ho vista andare sopra giri contro il Sassuolo' ...