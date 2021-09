A riveder le stelle | domenica sera a Sorrento l’omaggio a Dante Alighieri Teatro sul sagrato della cattedrale

(Di venerdì 24 settembre 2021)26 settembre, alle ore 20,30 suldei Santi Filippo e Giacomo, a, si terrà lo spettacolo dal titolo “Ale” per la regia di Davide Gasparrini. Un omaggio aa 700 anni dalla morte cheha voluto tributare con una vera e propria opera medievale, scritta da Davide Gasparrini, musicata da Danilo Tamburo, con le coreografie di Veronica Taccucci. Un innovativo impianto scenico e sorprendenti effetti speciali incanteranno il pubblico: mostruose creature e paesaggi inattesi, demoni, giganti e illustri personaggi storici, crateri infuocati e speroni di roccia. In scena, oltre quaranta artisti umbri. Si tratta degli attori e dei musicisti ...

ispirata a Dante Alighieri "Se la retta via è smarrita, uniamoci per riveder le stelle", la 29esima edizione del convegno organizzato ogni anno dal Centro Balducci, centro di promozione culturale e accoglienza per persone migranti a Zugliano (UD). Dal 30 settembre al ...