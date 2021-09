Advertising

Giorno_Lodi : A Lodi torna Festival della Fotografia Etica: quando inizia e il programma - BergamoeC : RT @ComunediBergamo: Torna a #Bergamo l'appuntamento con il Festival del Pastoralismo. Dal 24 settembre (sabato 25 dalle 9.30 in transito i… - PaoloLeChat : RT @laura_lavespa: Arriva l’autunno e a Lodi torna il Festival della Fotografia Etica! Vi aspettiamo tutti i weekend dal 25 settembre al 2… - ComunediBergamo : Torna a #Bergamo l'appuntamento con il Festival del Pastoralismo. Dal 24 settembre (sabato 25 dalle 9.30 in transit… - laura_lavespa : Arriva l’autunno e a Lodi torna il Festival della Fotografia Etica! Vi aspettiamo tutti i weekend dal 25 settembre… -

Ultime Notizie dalla rete : Lodi torna

IL GIORNO

Sono questi, in estrema sintesi, i temi che toccherà il Festival della Fotografia Etica che dal 25 settembre al 24 ottobrea raccontare ail mondo in cui siamo immersi. In questa 12esima ...Il portiere polaccosui suoi standard dopo le papere di inizio stagione. Sicuramente per ... il ritorno di Kalinic Difficile trovare nuove ogni volta che si tessono ledi questo Napoli. ...Lodi, 24 settembre 2021 - Guerre, cambiamenti climatici, pandemia e uno speciale su Gino Strada. Sono questi, in estrema sintesi, i temi che toccherà il Festival della Fotografia Etica che dal 25 sett ...Venti mostre diffuse in varie location cittadine, anche outdoor, per ammirare gli scatti realizzati da 80 fotografi provenienti da tutto il mondo, ma anche incontri e visite guidate, presentazioni di ...