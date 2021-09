A Liliana Segre onorificenza dalla Germania “Dolorosa riconciliazione” (Di venerdì 24 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – L'ambasciatore Viktor Elbing ha consegnato alla Senatrice a vita Liliana Segre l'Ordine al merito della Repubblica Federale di Germania. La cerimonia di consegna dell'alta onorificenza, già conferita nel 2020 dal presidente Frank-Walter Steinmeier “per lo straordinario impegno per ricordare la Shoah e l'instancabile lotta contro l'odio e l'intolleranza”, era stata rinviata a causa dell'emergenza Covid.L'evento si è tenuto nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani presso il Senato della Repubblica. “Sono molto onorata ma anche colpita nel profondo. E' un'occasione per meditare sul mio lungo e doloroso percorso di riconciliazione con la Germania – ha detto la Segre -. Rivedo lo storico gesto del Cancelliere Willy Brandt, che nel 1970 nella sorpresa ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – L'ambasciatore Viktor Elbing ha consegnato alla Senatrice a vital'Ordine al merito della Repubblica Federale di. La cerimonia di consegna dell'alta, già conferita nel 2020 dal presidente Frank-Walter Steinmeier “per lo straordinario impegno per ricordare la Shoah e l'instancabile lotta contro l'odio e l'intolleranza”, era stata rinviata a causa dell'emergenza Covid.L'evento si è tenuto nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani presso il Senato della Repubblica. “Sono molto onorata ma anche colpita nel profondo. E' un'occasione per meditare sul mio lungo e doloroso percorso dicon la– ha detto la-. Rivedo lo storico gesto del Cancelliere Willy Brandt, che nel 1970 nella sorpresa ...

