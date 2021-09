A Caserta sì ai comizi in centro, ma solo fino alle 13 (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Dopo la lettera di protesta indirizzata al prefetto da parte di quattro candidati sindaci alle Comunali di Caserta, i comizi elettorali, che in un primo momento erano stati esclusi (con determina dirigenziale numero 1445) dal centro cittadino per ragioni legate alla restrizioni anti-movida, si terranno regolarmente, ma solo nelle ore mattutine, fino alle 13. E’ la nuova decisione presa dall’ente comunale guidato da Carlo Marino, sindaco uscente di Caserta e candidato del Pd e del centro-sinistra, che è venuto incontro parzialmente alle richieste degli altri candidati a sindaco Pio Del Gaudio, Raffaele Giovine, Errico Ronzo e Romolo Vignola, che nei giorni ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Dopo la lettera di protesta indirizzata al prefetto da parte di quattro candidati sindaciComunali di, ielettorali, che in un primo momento erano stati esclusi (con determina dirigenziale numero 1445) dalcittadino per ragioni legate alla restrizioni anti-movida, si terranno regolarmente, manelle ore mattutine,13. E’ la nuova decisione presa dall’ente comunale guidato da Carlo Marino, sindaco uscente die candidato del Pd e del-sinistra, che è venuto incontro parzialmenterichieste degli altri candidati a sindaco Pio Del Gaudio, Raffaele Giovine, Errico Ronzo e Romolo Vignola, che nei giorni ...

Advertising

zazoomblog : A Caserta sì ai comizi in centro ma solo fino alle 13 - #Caserta #comizi #centro - anteprima24 : ** A ##Caserta sì ai #Comizi in centro, ma solo fino alle 13 ** - AppiaPolis : New post (COMIZI A CASERTA, ROMOLO VIGNOLA: 'A VOLTE I FATTI PREVALGONO SULLE OPINIONI E SULLE IDEE') has been publ… - casertafocus : CASERTA AL VOTO – Meloni non ha dubbi: Zinzi è l’uomo che può rappresentare l’idea di cambiamento. Il centrodestra… - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: I candidati indipendenti «No al divieto di comizi». Meloni a Caserta per Zinzi -