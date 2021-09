A Benevento tornano le “Giornate europee del Patrimonio” (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutitornano, sabato 25 e domenica 26 settembre, le Giornate europee del Patrimonio. La Provincia di Benevento e la società in house Sannio Europa, come già comunicato dal presidente Antonio Di Maria e dall’amministratore unico Giuseppe Sauchella, daranno vita, nello specifico, all’iniziativa “Le verità nascoste. Un tesoro da scoprire”, dedicata ai bambini, che si svolgerà, presso il Museo del Sannio, sabato, dalle 16 alle 17,30 e domenica, sia alle 11 che nell’orario stabilito del pomeriggio. La sessione mattutina si è resa necessaria per l’alto numero di prenotazioni giunte, a dimostrazione di quanto sia forte, in questo scenario postpandemico, la spinta all’aggregazione e alla condivisione di momenti di svago. Si tratta, in breve, di una visita che i più piccoli dovranno e ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti, sabato 25 e domenica 26 settembre, ledel. La Provincia die la società in house Sannio Europa, come già comunicato dal presidente Antonio Di Maria e dall’amministratore unico Giuseppe Sauchella, daranno vita, nello specifico, all’iniziativa “Le verità nascoste. Un tesoro da scoprire”, dedicata ai bambini, che si svolgerà, presso il Museo del Sannio, sabato, dalle 16 alle 17,30 e domenica, sia alle 11 che nell’orario stabilito del pomeriggio. La sessione mattutina si è resa necessaria per l’alto numero di prenotazioni giunte, a dimostrazione di quanto sia forte, in questo scenario postpandemico, la spinta all’aggregazione e alla condivisione di momenti di svago. Si tratta, in breve, di una visita che i più piccoli dovranno e ...

Advertising

anteprima24 : ** A ##Benevento tornano le 'Giornate europee del Patrimonio' ** - anteprima24 : ** Gli studenti sanniti tornano in piazza per '#FridaysForFuture' ** - ottopagine : Mastella: hanno disamministrato e ora vorrebbero tornare... ma non tornano #Benevento - Max_Mogavero : Le probabili formazioni di #BeneventoCittadella Nel #Benevento, Caserta pensa a Lapadula ed Elia dal primo minuto… - ottopagine : Pepe: Mastella e i conti del Comune che non tornano #Benevento -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento tornano La favola dei gemelli Ricci scrive un'altra bella pagina - Federico e Matteo si sono affrontati altre 2 volte: Benevento - Spezia 2 - 3 e poi Spezia - ... IL TRIONFO IN TANDEM Nel campionato 2019 - 2020 i due gemelli tornano a giocare insieme. A riunirli è lo ...

Emergenza Como, terza sconfitta consecutiva Gli azzurri tornano in campo sabato alle 14 al Sinigaglia per un match tutt'altro che abbordabile: sarà infatti ospite il Benevento, che oggi ha battuto con un netto 4 - 1 il Cittadella. I risultati ...

A Benevento tornano le "Giornate europee del Patrimonio" anteprima24.it FridaysForFuture, anche gli studenti sannita in piazza per l’ambiente Gli studenti di Benevento tornano a protestare per l’ambiente. Poco più di cento ragazzi si sono incontrati, questa mattina, a piazza Risorgimento per partecipare al corteo del “Global Strike for futu ...

"Potere al Popolo non parteciperà alle prossime elezioni amministrative a Benevento" Scrive Potere al Popolo-Sannio: Potere al popolo non parteciperà alle prossime elezioni amministrative a Benevento. Questa decisione viene dopo esserci confrontati a lungo e aver compreso che non esis ...

Federico e Matteo si sono affrontati altre 2 volte:- Spezia 2 - 3 e poi Spezia - ... IL TRIONFO IN TANDEM Nel campionato 2019 - 2020 i due gemellia giocare insieme. A riunirli è lo ...Gli azzurriin campo sabato alle 14 al Sinigaglia per un match tutt'altro che abbordabile: sarà infatti ospite il, che oggi ha battuto con un netto 4 - 1 il Cittadella. I risultati ...Gli studenti di Benevento tornano a protestare per l’ambiente. Poco più di cento ragazzi si sono incontrati, questa mattina, a piazza Risorgimento per partecipare al corteo del “Global Strike for futu ...Scrive Potere al Popolo-Sannio: Potere al popolo non parteciperà alle prossime elezioni amministrative a Benevento. Questa decisione viene dopo esserci confrontati a lungo e aver compreso che non esis ...