Zaniolo, Mourinho ha un piano per il derby (Di giovedì 23 settembre 2021) Per cercare di dare più solidità alla difesa, Mourinho recupera Smalling , all'esordio da titolare in questo campionato, dopo aver giocato tredici minuti contro il Verona. Il difensore ha superato i ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 23 settembre 2021) Per cercare di dare più solidità alla difesa,recupera Smalling , all'esordio da titolare in questo campionato, dopo aver giocato tredici minuti contro il Verona. Il difensore ha superato i ...

Advertising

sportli26181512 : Zaniolo, Mourinho ha un piano per il derby: L'allenatore della #Roma pronto a lasciare in panchina Nicolò: possibil… - AntonioPaesano5 : RT @RomaRadio: I titoli della #RassegnaStampa ?? ?? Mourinho: 'Trasformiamo la tristezza in motivazione' ?? Roma-Udinese, Zaniolo verso un t… - RomaRadio : I titoli della #RassegnaStampa ?? ?? Mourinho: 'Trasformiamo la tristezza in motivazione' ?? Roma-Udinese, Zaniolo v… - IlgiallorossoIt : Mourinho sceglie Carles Perez per far rifiatare Zaniolo. Gotti vara l'unica punta: Pereyra con Pussetto ROMA - Gia… - IlgiallorossoIt : Mourinho sceglie Carles Perez per far rifiatare Zaniolo. Gotti vara l'unica punta: Pereyra con Pussetto ROMA - Gia… -