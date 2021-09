X Factor 2021, chi ha (già) lasciato il segno a 7 giorni dalla prima puntata (Di giovedì 23 settembre 2021) Il giovedì è tornato a essere il giorno di X Factor. Il talent, che con l'edizione (italiana) di quest'anno inaugura una sorta di rivoluzione del format, è partito come sempre dalla fase delle audizioni. La prima puntata è andata bene: a prescindere dai dati di audience, comunque buoni, il bilancio della serata è stato positivo e incoraggiante, al punto da far ben sperare per il programma. La seconda di tre puntate dedicate all'ascolto dei candidati, va in onda giovedì 23 settembre, alle 21.15 su Sky Uno disponibile on demand su Sky Go e in streaming su NOW. In attesa del nuovo appuntamento con le selezioni, ecco chi sono i cantanti che hanno lasciato un segno. ERIO Livornese di 35 anni è stato l’ultimo a esibirsi nella prima puntata di auditon: la ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 23 settembre 2021) Il giovedì è tornato a essere il giorno di X. Il talent, che con l'edizione (italiana) di quest'anno inaugura una sorta di rivoluzione del format, è partito come semprefase delle audizioni. Laè andata bene: a prescindere dai dati di audience, comunque buoni, il bilancio della serata è stato positivo e incoraggiante, al punto da far ben sperare per il programma. La seconda di tre puntate dedicate all'ascolto dei candidati, va in onda giovedì 23 settembre, alle 21.15 su Sky Uno disponibile on demand su Sky Go e in streaming su NOW. In attesa del nuovo appuntamento con le selezioni, ecco chi sono i cantanti che hannoun. ERIO Livornese di 35 anni è stato l’ultimo a esibirsi nelladi auditon: la ...

Advertising

rtl1025 : ??Tutto pronto per la prima puntata di @XFactor_Italia Oggi con noi negli studi di RTL 102.5 @MarroneEmma,… - IlContiAndrea : #Emma e #Mika a FqMagazine: “Sky ci affidi un nuovo programma, siamo una coppia ormai” Il nuovo conduttore… - SkySport : X Factor 2021, stasera nuovo appuntamento con le audizioni ? LIVE alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on dem… - CorriereCitta : X Factor 2021, quando e come vedere la seconda puntata in chiaro su Tv8 o in replica in streaming gratis #XF2021… - CorriereCitta : X Factor 2021, stasera la seconda puntata di audizioni: orario, canale e come vedere il programma in tv e streaming… -