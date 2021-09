“Women”, il nuovo singolo di Mattia Rocca: l’intervista (Di giovedì 23 settembre 2021) “Ho scelto questo singolo perché mette allegria e spensieratezza oltre ad aver curato molti dettagli. Spero che l’ascoltatore riesca ad immaginare un bel momento della propria vita e ricordi momenti spensierati” Dal 17 settembre sarà disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme di streaming “Women”, il nuovo singolo di Mattia Rocca. “Women” è dedicata a tutte quelle donne che non riescono ad emergere ed affermarsi a causa di tutti i preconcetti sociali residui di una mentalità retrograda. Il brano nasce sia per trasmettere positività e forza per reagire di fronte a questo problema, sia per celebrare l’energia di chi è riuscito a superarlo. In entrambi i casi, il desiderio è solo uno: ballare per festeggiare la forza delle donne. Mattia ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 23 settembre 2021) “Ho scelto questoperché mette allegria e spensieratezza oltre ad aver curato molti dettagli. Spero che l’ascoltatore riesca ad immaginare un bel momento della propria vita e ricordi momenti spensierati” Dal 17 settembre sarà disponibile in rotazione radiofonica e sulle piattaforme di streaming “”, ildi. “” è dedicata a tutte quelle donne che non riescono ad emergere ed affermarsi a causa di tutti i preconcetti sociali residui di una mentalità retrograda. Il brano nasce sia per trasmettere positività e forza per reagire di fronte a questo problema, sia per celebrare l’energia di chi è riuscito a superarlo. In entrambi i casi, il desiderio è solo uno: ballare per festeggiare la forza delle donne....

