Willy | i testimoni in aula ricordano il pestaggio | «Sembrava tutto finito | poi sono arrivati i fratelli Bianchi»

(Di giovedì 23 settembre 2021) Il ricordo della notte del 5 settembre 2020 è ancora parecchio vivo. Tanto più per i giovani che nell’arco di pochi minuti hanno visto trasformarsi una tranquilla serata di periferia nell’incubo che ha portato via l’amico e compagno di classeMonteiro Duarte. Nel processo che prosegue a tappe forzate davanti al tribunale di Frosinone oggi, 23 settembre, è stato il giorno delleanze oculari del gruppo di ragazzi che ha assistito al, amici o semplici frequentatori del locale di Colleferro davanti al quale è morto. “Colpevole” di aver provato ad intervenire in una discussione per aiutare un compagno di classe, Federico Zurma. Come racconta l’edizione on line del Corriere Roma, inè intervenuto prima di tutti Gianmarco Frabotti: «Cominciammo a vedere l’agitazione in ...