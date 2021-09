Willie Garson, la toccante storia dietro la decisione di adottare un bambino da papà single (Di giovedì 23 settembre 2021) L’annuncio della morte di Willie Garson l’ha dato il figlio Nathen, 20 anni, con un toccante post su Instagram: «Ti amo così tanto papà. Riposa in pace e sono così felice che tu abbia condiviso tutte le tue avventure con me e che sia stato in grado di realizzare così tanto. Sono così orgoglioso di te. Sei sempre stato la persona più dura, divertente e intelligente che abbia mai conosciuto». Il ragazzo è stato adottato dall’attore, indimenticabile interprete di Stanford Blatch, l’amico di Carrie Bradshaw in Sex and the City, nel 2009. All’epoca Nathen aveva 7 anni. E Willie, che lo aveva adottato da papà single, l’anno scorso aveva raccontato a People: «È andato tutto liscio perché entrambi volevamo tanto questa adozione. La paternità è ciò che ho sempre desiderato». Poi, lo scorso ottobre, l’attore aveva spiegato a Page Six il percorso che l’avea portato all’adozione: «Ho sempre voluto avere bambini. Per circa 20 anni ho avuto una relazione tira e molla con una donna, ma lei non voleva averne. Il figlio è stata la mia crisi di mezza età, volevo un bambino più di ogni altra cosa al mondo. Io e mio figlio siamo inseparabili». Leggi su vanityfair (Di giovedì 23 settembre 2021) L’annuncio della morte di Willie Garson l’ha dato il figlio Nathen, 20 anni, con un toccante post su Instagram: «Ti amo così tanto papà. Riposa in pace e sono così felice che tu abbia condiviso tutte le tue avventure con me e che sia stato in grado di realizzare così tanto. Sono così orgoglioso di te. Sei sempre stato la persona più dura, divertente e intelligente che abbia mai conosciuto». Il ragazzo è stato adottato dall’attore, indimenticabile interprete di Stanford Blatch, l’amico di Carrie Bradshaw in Sex and the City, nel 2009. All’epoca Nathen aveva 7 anni. E Willie, che lo aveva adottato da papà single, l’anno scorso aveva raccontato a People: «È andato tutto liscio perché entrambi volevamo tanto questa adozione. La paternità è ciò che ho sempre desiderato». Poi, lo scorso ottobre, l’attore aveva spiegato a Page Six il percorso che l’avea portato all’adozione: «Ho sempre voluto avere bambini. Per circa 20 anni ho avuto una relazione tira e molla con una donna, ma lei non voleva averne. Il figlio è stata la mia crisi di mezza età, volevo un bambino più di ogni altra cosa al mondo. Io e mio figlio siamo inseparabili».

