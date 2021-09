Willie Garson, il dolore di Sarah Jessica Parker: "Non sono ancora pronta a parlarne" (Di giovedì 23 settembre 2021) Sarah Jessica Parker ha commentato un post dedicato a Willie Garson, ammettendo di non essere ancora pronta a parlare della morte dell'attore di Sex and the City. Sarah Jessica Parker ha lasciato ben intendere, tramite un commento su Instagram, il dolore che sta provando per la perdita di Willie Garson, l'attore con cui ha condiviso per anni il set di Sex and the City, morto questa settimana a soli 57 anni. L'interprete di Carrie Bradshaw ha ammesso che non è ancora pronta a parlare dell'amico e collega scomparso. La notizia della morte di Willie Garson, avvenuta questa settimana, ha rattristato il ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 settembre 2021)ha commentato un post dedicato a, ammettendo di non esserea parlare della morte dell'attore di Sex and the City.ha lasciato ben intendere, tramite un commento su Instagram, ilche sta provando per la perdita di, l'attore con cui ha condiviso per anni il set di Sex and the City, morto questa settimana a soli 57 anni. L'interprete di Carrie Bradshaw ha ammesso che non èa parlare dell'amico e collega scomparso. La notizia della morte di, avvenuta questa settimana, ha rattristato il ...

