Whirlpool | Tibaldi Fiom dopo il tavolo al Mise | “Piccolo passo avanti Progetti di reindustrializzazione? Meritano analisi seria”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 settembre 2021) “Andremofinché non saremo convinti”. Ad affermarlo è Barbara, segretaria nazionale-Cgil e responsabile elettrodomestico al termine delalsuin merito ai partner che sarebbero disponibili a partecipare al piano didiche prevedono complessivamente un investimento di 87 milioni. “Useremo i quindici giorni ma se non basteranno perché vogliamo fare un’ne chiederemo degli altri”, sottolinea la sindacalista. “Il fatto che non abbiamo ancora i nomi non ci consente di esprimere un giudizio compiuto ma la dimensione con cui è stato presentato ci obbliga ad andare a vedere i particolari e contrattare per quei lavoratori una soluzione che ...