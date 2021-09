Whirlpool. Nuovo incontro al Mise. Sindacati: "Oggi vogliamo risposte, stop licenziamenti" (Di giovedì 23 settembre 2021) Fim-Cisl: "Basta prendere in giro i lavoratori. E' ora di trovare soluzioni per dare lavoro e futuro ai 340 dipendenti e per dimostrare che l'intero sistema Paese è capace di trovare soluzioni industriali alle crisi industriali e non scappatoie assistenzialiste" Leggi su rainews (Di giovedì 23 settembre 2021) Fim-Cisl: "Basta prendere in giro i lavoratori. E' ora di trovare soluzioni per dare lavoro e futuro ai 340 dipendenti e per dimostrare che l'intero sistema Paese è capace di trovare soluzioni industriali alle crisi industriali e non scappatoie assistenzialiste"

