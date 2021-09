Whirlpool Napoli | 200 operai a Roma Vertice al Mise sul destino del sito | ipotesi riconversione sul tavolo

(Di giovedì 23 settembre 2021) “Per noi, rispetto alle condizioni attuali della, in particolare delle lavatrici, la soluzione più rapida e quella che privilegiamo è la ripresa di produzione adi lavatrici di alta gamma”, ma al“ci confrontiamo senza pregiudizio rispetto a riconversioni industriali che prevedano stesse condizioni economiche e normative per i lavoratori e un progetto industriale che garantisca un futuro industriale e occupazionale”. Lo afferma Rosario Rappa, segretario generale Fiom, appena arrivato alla stazione di Termini da dove è partito il corteo con circa 200 lavoratori delladiper raggiungere il ministero dello Sviluppo economico dove alle 12, 30 è cominciato ilsulla vertenza alla presenza dell’azienda e di Invitalia, con ...

Vicenda riguarda 340 dipendenti del sito di. Duecento lavoratori dellasono di nuovo a Roma. Come stabilito al termine del tavolo della scorsa settimana, al ministero dello Sviluppo Economico c'è un nuovo incontro sulla ...... i continui incontri tra i sindacati e la Multinazionale si risolvono sempre con un buco nell'acqua, la sede diormai vede addensarsi nuvoloni sempre più cupi sul suo futuro. In tutto questo ...“Per noi, rispetto alle condizioni attuali della Whirlpool, in particolare delle lavatrici, la soluzione più rapida e quella che privilegiamo è la ripresa di produzione a Napoli di lavatrici di alta g ...NAPOLI – “La lotta è dura e non ci fa paura”, “abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna al lavoro”, “Napoli, Napoli non molla”. Lo urlano i circa 200 lavoratori della Whirlpool di Napoli arrivati alla ...