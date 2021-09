Whirlpool, manifestazione dei lavoratori al Mise. Soumahoro: “Dignità e piena occupazione per rilanciare il Sud e l’Italia” – Video (Di giovedì 23 settembre 2021) Nuovo tavolo al Mise per discutere della vertenza Whirpool. Circa 200 lavoratori sono partiti da Napoli per manifestare di fronte al ministero dello Sviluppo economico e per chiedere di tenere aperto lo stabilimento partenopeo. “Chiediamo al governo fatti concreti e di rilanciare la questione meridionale che è una questione italiana. La legalità deve essere trasformata in Dignità del lavoro. Non chiediamo l’elemosina, chiediamo Dignità, diritti e lavoro” ha detto Aboubakar Soumahoro, sindacalista e leader dei braccianti, presente alla manifestazione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Nuovo tavolo alper discutere della vertenza Whirpool. Circa 200sono partiti da Napoli per manifestare di fronte al ministero dello Sviluppo economico e per chiedere di tenere aperto lo stabilimento partenopeo. “Chiediamo al governo fatti concreti e dila questione meridionale che è una questione italiana. La legalità deve essere trasformata indel lavoro. Non chiediamo l’elemosina, chiediamo, diritti e lavoro” ha detto Aboubakar, sindacalista e leader dei braccianti, presente alla. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

