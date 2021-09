Whirlpool, la Uilm: “A Napoli consorzio e 87 milioni investimenti” (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Durante l’incontro di oggi al MiSe, presieduto dal ministro Giorgetti e dal viceministro Todde, Invitalia ha presentato un piano per il sito di Napoli”. Lo dichiarano Gianluca Ficco, segretario nazionale Uilm responsabile del settore elettrodomestici, e Antonello Accurso, segretario della Uilm Campania durante la sospensiva dell’incontro con la multinazionale presso il Ministero dello Sviluppo economico. “Il piano, secondo Invitalia, è stato elaborato sulle direttrici di sviluppo tracciate con il Pnrr – spiegano Ficco e Accurso – e punta sulla costituzione di un polo della mobilità sostenibile, a partire dalle filiere già presenti in Campania dell’auto e del trasporto su rotaia. Invitalia ha precisato che sta lavorando a costituire un consorzio di imprese ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Durante l’incontro di oggi al MiSe, presieduto dal ministro Giorgetti e dal viceministro Todde, Invitalia ha presentato un piano per il sito di”. Lo dichiarano Gianluca Ficco, segretario nazionaleresponsabile del settore elettrodomestici, e Antonello Accurso, segretario dellaCampania durante la sospensiva dell’incontro con la multinazionale presso il Ministero dello Sviluppo economico. “Il piano, secondo Invitalia, è stato elaborato sulle direttrici di sviluppo tracciate con il Pnrr – spiegano Ficco e Accurso – e punta sulla costituzione di un polo della mobilità sostenibile, a partire dalle filiere già presenti in Campania dell’auto e del trasporto su rotaia. Invitalia ha precisato che sta lavorando a costituire undi imprese ...

