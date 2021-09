WhatsApp, novità in arrivo: ecco cosa cambierà (Di giovedì 23 settembre 2021) Da alcune informazioni, WhatsApp sembra pronta a rivoluzionare uno aspetto molto utilizzato dagli utenti. Vediamo di cosa si tratta. WhatsApp, novità (AdobeStock).WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica più utilizzate dagli utenti. A piccoli passi sta effettuando dei miglioramenti, dando alle persone sempre più novità. Queste riguardano vari aspetti che attirano sempre di più tutti gli affezionati all’applicazione. Una specie di evoluzione spinta anche dai concorrenti che sono sempre più agguerriti nel tentativo di prevalere su di essa. La novità non è ancora una certezza, le prime indiscrezioni sono arrivate dagli esperti di WABetaInfo. Il loro staff ha scoperto una cosa che, se confermata, farà contenti molti utenti. Il ... Leggi su chenews (Di giovedì 23 settembre 2021) Da alcune informazioni,sembra pronta a rivoluzionare uno aspetto molto utilizzato dagli utenti. Vediamo disi tratta.(AdobeStock).è una delle applicazioni di messaggistica più utilizzate dagli utenti. A piccoli passi sta effettuando dei miglioramenti, dando alle persone sempre più. Queste riguardano vari aspetti che attirano sempre di più tutti gli affezionati all’applicazione. Una specie di evoluzione spinta anche dai concorrenti che sono sempre più agguerriti nel tentativo di prevalere su di essa. Lanon è ancora una certezza, le prime indiscrezioni sono arrivate dagli esperti di WABetaInfo. Il loro staff ha scoperto unache, se confermata, farà contenti molti utenti. Il ...

Advertising

Tiburnoofficial : Novità per l’ufficio postale di Morlupo - infoitscienza : WhatsApp, novità sensazionale: come usarlo senza cellulare! - Profilo3Marco : RT @Corriere: L'ultima novità su WhatsApp? Le immagini si potranno trasformare in sticker - AvvMennillo : L'ultima novità su WhatsApp? Le immagini si potranno trasformare in sticker - AvvMennillo : L'ultima novità su WhatsApp? Le immagini si potranno trasformare in sticker -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp novità Piombino. Cane terranova segregato in casa tra gli escrementi. Denunciato proprietario Share Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Articolo precedente Confindustria. Energia. Bonomi, Stato ... le ultime novità INPS Articoli Correlati redazione - 23 Settembre 2021 Green pass. Salvini, se ...

Green pass. Salvini, se Stato impone si assuma responsabilità. Ci sono 20 mila poliziotti senza? Share Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Articolo precedente Piombino. Cane terranova segregato in ... le ultime novità INPS Articoli Correlati redazione - 23 Settembre 2021 Green pass. Salvini, se ...

WhatsApp: tre novità (in fase di sviluppo) che ci piacciono Vanity Fair Italia Share Facebook Twitter PinterestArticolo precedente Confindustria. Energia. Bonomi, Stato ... le ultimeINPS Articoli Correlati redazione - 23 Settembre 2021 Green pass. Salvini, se ...Share Facebook Twitter PinterestArticolo precedente Piombino. Cane terranova segregato in ... le ultimeINPS Articoli Correlati redazione - 23 Settembre 2021 Green pass. Salvini, se ...