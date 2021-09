W4Res | women for renewable energy | agevolazioni per i progetti innovativi

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 23 settembre 2021) È stato pubblicato il secondo bando diforSources, progetto europeo finanziato da Horizon 2020 alla ricerca diguidati da donne nel settore del riscaldamento e raffreddamento rinnovabile (RHC). Ipossono includere tecnologie innovative o concetti di design per edifici o quartieri cittadini efficienti dal punto di vista energetico, idee commerciali su come coinvolgere le persone per ridurre la loro impronta di carbonio o che affrontino in modo sostenibile gli impatti negativi del cambiamento climatico. Per essere ammissibili al finanziamento, talidevono essere guidati da una donna e implementati nei seguenti paesi europei: Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Grecia, Italia, Norvegia, ...