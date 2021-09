Volley, Paola Egonu tra le conduttrici de Le Iene! L’opposto dell’Italia nel nuovo ruolo su Italia 1 (Di giovedì 23 settembre 2021) Paola Egonu sarà una delle co-conduttrici de Le Iene, il celeberrimo programma che andrà in onda su Italia 1 a partire da martedì 5 ottobre. Mediaset ha infatti annunciato importanti novità per una delle sue trasmissioni di punta, che quest’anno taglierà il traguardo delle 25 stagioni. Ad affiancare il conduttore Nicola Savino e la Gialappa’s Band si alterneranno infatti dieci donne che, come si evidenzia nel comunicato del Biscione, “sanno il fatto proprio e raccontano un femminile contemporaneo, ciascuna nel proprio autentico modo“. L’opposto della Nazionale Italiana di Volley, MVP degli ultimi trionfali Europei e ritenuta una delle giocatrici più forti al mondo, si appresta dunque a vivere anche questa nuova esperienza televisiva, a dimostrazione dell’ecletticità di ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 settembre 2021)sarà una delle co-de Le Iene, il celeberrimo programma che andrà in onda su1 a partire da martedì 5 ottobre. Mediaset ha infatti annunciato importanti novità per una delle sue trasmissioni di punta, che quest’anno taglierà il traguardo delle 25 stagioni. Ad affiancare il conduttore Nicola Savino e la Gialappa’s Band si alterneranno infatti dieci donne che, come si evidenzia nel comunicato del Biscione, “sanno il fatto proprio e raccontano un femminile contemporaneo, ciascuna nel proprio autentico modo“.della Nazionalena di, MVP degli ultimi trionfali Europei e ritenuta una delle giocatrici più forti al mondo, si appresta dunque a vivere anche questa nuova esperienza televisiva, a dimostrazione dell’ecletticità di ...

Advertising

NanniSofia1 : '...Poco male, perché smaltite scorie e polemiche, sotto rete Paola Egonu e Miriam Sylla, un po’ come era accaduto… - chczzmlhfttfr : @Iperborea_ Paola secondo me bisogna considerare anche l’importante fetta di sport di ieri sera (milan-Juve ed euro… - fantini_paola : RT @chiartin: L’oro di @GannaFilippo a pag. 24. L’Italia del #volley campione d’Europa a pag. 30. Prima tanta ‘fuffa’ calcistica. Come si p… - paola_pip01 : RT @mariagraziaatt: Eurovision? Europeo 2020? Varie medaglie alle olimpiadi? Varie medaglie alle paralimpiadi? Europeo di volley femminile?… - Davide93207058 : @paola_tacca Bastava guardare il volley -