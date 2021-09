Volley | Mondiali Under 21 | l’Italia parte con una vittoria | travolta la Thailandia a Cagliari

(Di giovedì 23 settembre 2021)inizia brillantemente la propria avventura ai21 dimaschile. Gli azzurri hanno travolto lacon uno schiacciante 3-0 (25-12; 25-15; 25-13) al PalaPirastu die si issano così al comando del gruppo A insieme alla Repubblica Ceca, capace di regolare l’Egitto per 3-1 (le prime due classificate si qualificano alla seconda fase a gironi). I ragazzi del CT Angiolino Frigoni non hanno assolutamente avuto problemi contro un avversario di modesta caratura tecnica, scappando via in apertura dei tre set e imponendosi con parziali decisamente severi. A mettersi maggiormente in luce sono stati l’opposto Stefano Tommasi (15 punti, 3 muri, 3 aces), lo schiacciatore Tommaso Rinaldi (10 punti), i due centrali Federico Croato e Nicola Cianciotta (10 ...

Advertising

sportface2016 : #Volley, #MondialiU21 2021: l’Italia travolge la #Thailandia 3-0 - fssitalia : WDVC 2021 a Chianciano – Chiusi. E’ il gran giorno ai Mondiali di volley di Chianciano Terme, organizzati per la pr… - IdeawebTV : Volley: al via i Mondiali Under 21! In campo anche il “monregalese” Cianciotta e l’ex Cuneo Catania… - zazoomblog : Volley Mondiali U21 2021: programma date orari e tv di tutte le partite - #Volley #Mondiali #2021: #programma - zazoomblog : Volley Mondiali U21 2021: programma date orari e tv di tutte le partite - #Volley #Mondiali #2021: #programma -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Mondiali

Nessuna via di scampo per la Thailandia che, nel match valevole per il Mondiale U21 2021 diche si sta disputando in Italia e in Bulgaria, ha dovuto affrontare l'Italia, che l'ha surclassata con un nettissimo 3 - 0 (25 - 12, 25 - 15, 25 - 13). Gli azzurri, nel loro esordio a Cagliari, ...Domani in tv Italia - Egitto , sfida valevole per la Pool A deiUnder 21 2021 dimaschile: ecco le informazioni per vederla. Dopo l'esordio contro la Thailandia, la squadra di Angiolino Frigoni va a caccia di una vittoria contro la formazione ...L'Italia inizia brillantemente la propria avventura ai Mondiali Under 21 di volley maschile. Gli azzurri hanno travolto la Thailandia con uno schiacciante 3-0 (25-12; 25-15; 25-13) al PalaPirastu di C ...Nessuna via di scampo per la Thailandia che viene surclassata dall'Italia per 3-0 nel match valevole per il Mondiale U21 2021 di volley.