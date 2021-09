Volley Mondiali Under 21, i convocati: c’è anche Michieletto tra gli azzurri (Di giovedì 23 settembre 2021) Tutto pronto per i Campionati del Mondo Under 21 maschili di Volley. E il tecnico della Nazionale Under 21 maschile Angiolino Frigoni ha scelto i dodici atleti azzurri per la rassegna in programma dal 23 settembre al 3 ottobre in Italia e Bulgaria. Insieme agli undici atleti già presenti in Sardegna si aggregherà al gruppo azzurro anche Alessandro Michieletto, neo Campione d’Europa con la Nazionale Seniores: il 19enne giungerà a Cagliari venerdì 24 settembre. IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV PROGRAMMA: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI FORMULA E REGOLAMENTO TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE Questo l’elenco degli atleti che prenderanno parte alla rassegna iridata: Paolo Porro (Power Volley Milano); Leonardo Ferrato ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 settembre 2021) Tutto pronto per i Campionati del Mondo21 maschili di. E il tecnico della Nazionale21 maschile Angiolino Frigoni ha scelto i dodici atletiper la rassegna in programma dal 23 settembre al 3 ottobre in Italia e Bulgaria. Insieme agli undici atleti già presenti in Sardegna si aggregherà al gruppo azzurroAlessandro, neo Campione d’Europa con la Nazionale Seniores: il 19enne giungerà a Cagliari venerdì 24 settembre. IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV PROGRAMMA: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI FORMULA E REGOLAMENTO TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE Questo l’elenco degli atleti che prenderanno parte alla rassegna iridata: Paolo Porro (PowerMilano); Leonardo Ferrato ...

