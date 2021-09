Volley, Mondiali U21 2021: l’Italia travolge la Thailandia 3-0 (Di giovedì 23 settembre 2021) Nessuna via di scampo per la Thailandia che, nel match valevole per il Mondiale U21 2021 di Volley che si sta disputando in Italia e in Bulgaria, ha dovuto affrontare l’Italia, che l’ha surclassata con un nettissimo 3-0 (25-12, 25-15, 25-13). Gli azzurri, nel loro esordio a Cagliari, sono riusciti a tenere sempre sotto mano il match, comandando l’avversario. E la selezione italiana non potrà che migliorare quando, domani, si aggregherà al gruppo il Neo Campione d’Europa Alessandro Michieletto. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL CALENDARIO DELl’Italia: DATE, ORARI E TV PROGRAMMA: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE GLI AZZURRINI CONVOCATI LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI FORMULA E REGOLAMENTO TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE LA PARTITA – Sempre e ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 settembre 2021) Nessuna via di scampo per lache, nel match valevole per il Mondiale U21diche si sta disputando in Italia e in Bulgaria, ha dovuto affrontare, che l’ha surclassata con un nettissimo 3-0 (25-12, 25-15, 25-13). Gli azzurri, nel loro esordio a Cagliari, sono riusciti a tenere sempre sotto mano il match, comandando l’avversario. E la selezione italiana non potrà che migliorare quando, domani, si aggregherà al gruppo il Neo Campione d’Europa Alessandro Michieletto. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL CALENDARIO DEL: DATE, ORARI E TV PROGRAMMA: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE GLI AZZURRINI CONVOCATI LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI FORMULA E REGOLAMENTO TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE LA PARTITA – Sempre e ...

