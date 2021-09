(Di giovedì 23 settembre 2021) Si sono da poco concluse le votazioni per ildeglidi. I migliori giocatori della rassegna continentale sono stati votati dagli appassionati, che su una piattaforma apposita su Internet si sono espressi in merito ai protagonisti dell’evento. Dei sette giocatori premiati, ben tre sono della Nazionale campione, vale a dire l’Italia. Si tratta di Daniele Lavia, miglior schiacciatore 1, Alessandro Michieletto, miglior schiacciatore 2, e Fabio Balaso, miglior libero. I due migliori centrali sono stati il serbo Podrascanin ed il polacco Nowakowski. La palma di miglior opposto è andata all’olandese Abdel Aziz, mentre lo sloveno Ropret è stato votato come miglior palleggiatore. SportFace.

Advertising

CB_Ignoranza : Siamo Campioni d'Europa anche nel volley maschile! ?????? UN'ESTATE TUTTA AZZURRA, FINO AGLI ULTIMI GIORNI ?? - LiaCapizzi : Estate Italiana ???? Ce ripigliamm' tutt' chell che è 'o nuost... Campioni d'Europa anche nel volley maschile! Capol… - chetempochefa : Siamo in SEMIFINALE! ???? Grande la nostra nazionale di volley maschile che agli Europei batte 3-0 la Germania e con… - sportface2016 : #Volley maschile, #Europei 2021: tre azzurri presenti nel Dream Team - paolo_r_2012 : Marino Pallavolo, l’Under 12 maschile quarta alle finali nazionali: “Un grande orgoglio” -

Ultime Notizie dalla rete : Volley maschile

Di seguito il Dream Team e il miglior sestetto degli Europei 2021 di. DREAM TEAM EUROPEI2021: MIGLIOR SESTETTO Miglior palleggiatore: Gregor Ropret (Slovenia) Miglior ...Il torneo internazionaledi sitting, in programma nel capoluogo molisano, prenderà il via domani e si concluderà domenica 26 settembre. Sono sei le nazionali in gioco: Italia , ...Si sono da poco concluse le votazioni per il Dream Team degli Europei 2021 di volley maschile. Tre azzurri nel Dream Team, ...Tutti i risultati e le classifiche dei Mondiali Under 21 maschili 2021 aggiornati in tempo reale. Italia inserita nel girone A.