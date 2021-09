Volley, le Nazionali italiane campioni d’Europa verranno ricevute da Mattarella (Di giovedì 23 settembre 2021) Nella giornata di lunedì 27 settembre, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrerà la nazionale maschile e quella femminile di Volley. Le due compagini campionesse d’Europa incontreranno il Capo di Stato presso il Quirinale, proprio per celebrare lo splendido traguardo centrato. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai Due. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 settembre 2021) Nella giornata di lunedì 27 settembre, il Presidente della Repubblica Sergioincontrerà la nazionale maschile e quella femminile di. Le due compagini campionesseincontreranno il Capo di Stato presso il Quirinale, proprio per celebrare lo splendido traguardo centrato. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai Due. SportFace.

