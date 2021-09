Volley, Italia-Thailandia oggi in tv: orario e diretta streaming Mondiali U21 2021 (Di giovedì 23 settembre 2021) oggi in tv Italia-Thailandia, sfida valevole per la Pool A dei Mondiali Under 21 2021 di Volley maschile: ecco le informazioni per vederla. La squadra di Angiolino Frigoni proverà a tenere alto il Tricolore anche in questa rassegna iridata dopo la doppietta di titoli agli Europei senior e il titolo mondiale femminile U18. Gli Azzurrini vanno caccia dei tre punti all’esordio contro la formazione asiatica per iniziare al meglio. L’appuntamento è per giovedì 23 settembre alle ore 19.00. Di seguito le informazioni per seguire la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA IL CALENDARIO DELL’Italia: DATE, ORARI E TV PROGRAMMA: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE GLI AZZURRINI CONVOCATI LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI FORMULA E REGOLAMENTO TUTTI I RISULTATI E LE ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 settembre 2021)in tv, sfida valevole per la Pool A deiUnder 21dimaschile: ecco le informazioni per vederla. La squadra di Angiolino Frigoni proverà a tenere alto il Tricolore anche in questa rassegna iridata dopo la doppietta di titoli agli Europei senior e il titolo mondiale femminile U18. Gli Azzurrini vanno caccia dei tre punti all’esordio contro la formazione asiatica per iniziare al meglio. L’appuntamento è per giovedì 23 settembre alle ore 19.00. Di seguito le informazioni per seguire la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA IL CALENDARIO DELL’: DATE, ORARI E TV PROGRAMMA: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE GLI AZZURRINI CONVOCATI LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI FORMULA E REGOLAMENTO TUTTI I RISULTATI E LE ...

