Volley Bergamo 1991 vince 4-0 contro la Futura Busto Arsizio

Dopo l'allenamento congiunto di mercoledì 22 settembre prosegue la settimana del Volley Bergamo 1991. Il test contro Futura Volley Giovani Busto Arsizio è terminato con il punteggio di 4-0 in favore delle ragazze di Giangrossi. In un'ora e mezza di gioco al Palazzetto dello Sport di Bergamo le padrone di casa hanno dato ottime risposte al coach. Da segnalare la bella prestazione dell'opposto brasiliano Ana Paula Borgo che ha realizzato quindi punti di cui 13 in attacco con la percentuale del 42%, un ace e un muro. Non sono state da meno Sara Loda (14 punti ottenuti con il 46%) e Marie Schölzel (13 punti di cui dieci in attacco con una percentuale del 67% e tre a muro). Tra le note positive per il tecnico Giangrossi l'efficacia del muro ...

