Volley, Alessandro Michieletto rinnova con Trento per altre tre stagioni (Di giovedì 23 settembre 2021) Alessandro Michieletto, campione d’Europa con la Nazionale italiana di Volley maschile, ha rinnovato il proprio contratto con Trento per ulteriori tre stagioni. L’esordio in prima squadra è avvenuto il 13 febbraio 2019, e da allora i gettoni con Trento sono diventati 55, con 272 punti messi a segno. Il nuovo accordo scadrà a giugno 2024: Michieletto, nato a Desenzano del Garda (Brescia) il 5 dicembre 2001, alto 209 cm, di ruolo schiacciatore, ha giocato dal 2017-2018 con le squadre satellite di Trento in C, B ed A3 e nelle giovanili prima di fare il grande salto in prima squadra. Il Presidente di Trentino Volley, Diego Mosna, ha dichiarato a L’Adige: “La sua affermazione durante l’ultima stagione ha stupito tanti, ma ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 settembre 2021), campione d’Europa con la Nazionale italiana dimaschile, hato il proprio contratto conper ulteriori tre. L’esordio in prima squadra è avvenuto il 13 febbraio 2019, e da allora i gettoni consono diventati 55, con 272 punti messi a segno. Il nuovo accordo scadrà a giugno 2024:, nato a Desenzano del Garda (Brescia) il 5 dicembre 2001, alto 209 cm, di ruolo schiacciatore, ha giocato dal 2017-2018 con le squadre satellite diin C, B ed A3 e nelle giovanili prima di fare il grande salto in prima squadra. Il Presidente di Trentino, Diego Mosna, ha dichiarato a L’Adige: “La sua affermazione durante l’ultima stagione ha stupito tanti, ma ...

Advertising

LiaCapizzi : Estate Italiana ???? Ce ripigliamm' tutt' chell che è 'o nuost... Campioni d'Europa anche nel volley maschile! Capol… - zazoomblog : Volley Alessandro Michieletto rinnova con Trento per altre tre stagioni - #Volley #Alessandro #Michieletto - OA_Sport : Rinnovo triennale per il campione d'Europa! - volley_all : RT @mazznic: Alessandro Michieletto to do list summer 2021: ?? VNL ?? Olimpiadi ?? Europei ?? Mondiale under 21 ?? portare in salvo l’anti… - fipavpd : Organizzato dal Comune di #MontegrottoTerme... ?'Un'estate di volley da Tokyo agli Europei' ? in compagnia di Andr… -