Vivo Y33s, Y21s e Y21 sono ufficiali e in arrivo in Italia a prezzi abbordabili (Di giovedì 23 settembre 2021) Vivo Y33s, Vivo Y21s e Vivo Y21 sono ufficiali in Italia: scopriamo caratteristiche, funzionalità, immagini, prezzi e date di uscita. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 23 settembre 2021)Y21in: scopriamo caratteristiche, funzionalità, immagini,e date di uscita. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Vivo Y33s, Y21s e Y21 sono ufficiali e in arrivo in Italia a prezzi abbordabili - CeotechI : RT @CeotechI: vivo Y33s, Y21s e Y21 i nuovi smartphone 5G con Fast Charge - #1080p #120fps #5G #Android #Android11 #Device #Dispositivo #v… - CeotechI : vivo Y33s, Y21s e Y21 i nuovi smartphone 5G con Fast Charge - #1080p #120fps #5G #Android #Android11 #Device… - PuntoCellulare : Vivo annuncia in Italia i nuovi smartphone Y33s, Y21s e Y21, tre dispositivi di fascia medio-bassa già proposti da… - GizChinait : #VIVO lancerà presto 3 smartphone della serie Y in Europa -

Ultime Notizie dalla rete : Vivo Y33s Vivo Y33s: ufficiale lo smartphone medio - gamma con RAM virtuale e ottima fotografia Il marchio cinese Vivo, già reduce dalla messa in campo del budget phone Y21 , ha ampliato ulteriormente la propria serie di telefoni economici svelando il nuovo Vivo Y33s, proposto nelle colorazioni Midday Dream (blu) e Mirror Black (nero). Vivo Y33s presenta uno chassis (164,26 x 76,08 x 8 mm per 182 grammi) piuttosto classico, con un notch a goccia d'acqua ...

Vivo Y33S - nuovo smartphone con Helio G80 lanciato in India Lanciato in India il nuovo Vivo Y33s , smartphone di fascia media con schermo da 6.58 pollici in formato FHD+ e chip Helio G80. La dotazione di Y33s prevede 8GB RAM e 128GB di storage, fotocamera selfie da 16MP nel notch, ...

vivo Y21, Y21s e Y33s ufficiali in Italia: sottili ed eleganti, a partire da 179€ GizChina.it Vivo lancia in Italia i nuovi smartphone Y33s, Y21s e Y21 Vivo annuncia in Italia i nuovi smartphone Y33s, Y21s e Y21, tre dispositivi di fascia medio-bassa già proposti da alcune settimane sul mercato asiatico. Caratteristiche comuni ai tre nuovi smartphone ...

vivo lancerà presto 3 smartphone della serie Y in Europa vivo sta per lanciare ben 3 smartphone in Europa, per la precisione Y21, Y21s e Y33s, di cui apprendiamo i possibili prezzi e memorie.

Il marchio cinese, già reduce dalla messa in campo del budget phone Y21 , ha ampliato ulteriormente la propria serie di telefoni economici svelando il nuovo, proposto nelle colorazioni Midday Dream (blu) e Mirror Black (nero).presenta uno chassis (164,26 x 76,08 x 8 mm per 182 grammi) piuttosto classico, con un notch a goccia d'acqua ...Lanciato in India il nuovo, smartphone di fascia media con schermo da 6.58 pollici in formato FHD+ e chip Helio G80. La dotazione diprevede 8GB RAM e 128GB di storage, fotocamera selfie da 16MP nel notch, ...Vivo annuncia in Italia i nuovi smartphone Y33s, Y21s e Y21, tre dispositivi di fascia medio-bassa già proposti da alcune settimane sul mercato asiatico. Caratteristiche comuni ai tre nuovi smartphone ...vivo sta per lanciare ben 3 smartphone in Europa, per la precisione Y21, Y21s e Y33s, di cui apprendiamo i possibili prezzi e memorie.