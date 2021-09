Vivo Y33s, Vivo Y21s e Vivo Y21: presto in Italia i nuovi smartphone economici con ricarica rapida – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 23 settembre 2021) In arrivo anche in Italia a partire dalla prima settimana di ottobre, gli smartphone di fascia medio bassa Vivo Y33s, Vivo Y21s e Vivo Y21 sono accomunati da ricarica rapida da 18 W, batteria da 5000 mAh, doppia SIM, sensore per le impronte digitali laterale e, purtroppo, anche dalla connettività LTE 4G. Inoltre il Vivo Y33s e il Vivo Y21s hanno in comune svariate caratteristiche, anche se il secondo risulta più piccolo, con una diagonale uguale a quella del ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 23 settembre 2021) In arrivo anche ina partire dalla prima settimana di ottobre, glidi fascia medio bassaY21 sono accomunati dada 18 W, batteria da 5000 mAh, doppia SIM, sensore per le impronte digitali laterale e, purtroppo, anche dalla connettività LTE 4G. Inoltre ile ilhanno in comune svariate caratteristiche, anche se il secondo risulta più piccolo, con una diagonale uguale a quella del ...

Advertising

Multiplayerit : Vivo Y33s, Vivo Y21s e Vivo Y21: presto in Italia i nuovi smartphone economici con ricarica rapida - fainformazione : Vivo porta in Italia i mediogamma Y21, Y21s e Y33s Senza troppa enfasi, anche Vivo guarda al Bel Paese, attraverso… - fainfoscienza : Vivo porta in Italia i mediogamma Y21, Y21s e Y33s Senza troppa enfasi, anche Vivo guarda al Bel Paese, attraverso… - telefoninonet : Vivo annuncia i nuovi Y33s, Y21s e Y21 in Italia - infoitscienza : Vivo Y33s, Y21s e Y21 ufficiali: puntano al sodo, c’è pure la RAM virtuale | Prezzi -