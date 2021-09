Virologi in tv | Vaia | “Giusta pluralità voci | scienza è autonoma”

(Di giovedì 23 settembre 2021)in tv solo se autorizzati, “se questa proposta è tesa a evitare un sovraesposizione mediatica che potrebbe fuorviare il messaggio corretto che deve arrivare ai cittadini, potrebbe essere utile parlane”, dichiara all’Adnkronos Salute il direttore dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco. “Sottolineo però che dobbiamo evitare di portare legna da ardere a chi già solleva la presenza di una ‘dittatura sanitaria’. A mio giudizio è giusto che ci sia unadisui media”, perché “i cittadini sanno orientarsi, e che si ascoltino con correttezza anche le persone che la pensano diversamente da noi. Laperò deve esseree indipendente per poter fare bene il proprio lavoro e farci uscire dall’emergenza”, ha aggiuntocommentando ...

Sta già facendo discutere l'ordine del giorno al decreto Green pass proposto da Giorgio Trizzino, del Gruppo misto, e accolto dal Governo. Prevede che ...