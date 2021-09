Virologi in tv solo se autorizzati: la protesta dei medici (Di giovedì 23 settembre 2021) Virologi in tv solo se autorizzati, la Camera dei Deputati approva un ordine del giorno: cosa prevede la proposta (screenshot video)Oggi la Camera dei Deputati ha approvato l’ordine del giorno che regola la partecipazione in televisione o in radio degli esperti in materia sanitaria: potranno farlo solo se autorizzati dalla struttura sanitaria di appartenenza. “È una buffonata“, così ha commentato Andrea Crisanti, professore di Microbiologia e Microbiologia Clinica all’Università di Padova parlando a Un giorno da pecora su RadioUno. Ha ironizzato dicendo che questa idea è venuta dopo una visita in Corea del Nord. Questa proposta è “un affronto verso i cittadini”. “Io posso pure capire che magari si è esagerato – ha spiegato – ma come in tutte le cose, è un problema di rapporto tra ... Leggi su ck12 (Di giovedì 23 settembre 2021)in tvse, la Camera dei Deputati approva un ordine del giorno: cosa prevede la proposta (screenshot video)Oggi la Camera dei Deputati ha approvato l’ordine del giorno che regola la partecipazione in televisione o in radio degli esperti in materia sanitaria: potranno farlosedalla struttura sanitaria di appartenenza. “È una buffonata“, così ha commentato Andrea Crisanti, professore di Microbiologia e Microbiologia Clinica all’Università di Padova parlando a Un giorno da pecora su RadioUno. Ha ironizzato dicendo che questa idea è venuta dopo una visita in Corea del Nord. Questa proposta è “un affronto verso i cittadini”. “Io posso pure capire che magari si è esagerato – ha spiegato – ma come in tutte le cose, è un problema di rapporto tra ...

borghi_claudio : C'è ancora qualcuno che non ha capito che molti virologi 'provocatori da obbligo vaccinale' hanno un solo obiettivo… - Corriere : «Virologi in tv solo se autorizzati», il governo accoglie l’odg del Misto Bassetti: no ... - Adnkronos : Bassetti: 'Virologi in tv solo se autorizzati? Nessuno mi mette bavaglio'. - NicolaPorro : Virologi in tv solo con l'autorizzazione? Vi spiego perché non sono affatto d'accordo ?? - veneziana4 : 'In tv solo se autorizzati'. E scoppia la rivolta dei virologi -