«Virologi in tv solo se autorizzati», i professionisti insorgono: «È censura». Bassetti: «No al bavaglio» (Di giovedì 23 settembre 2021) I Virologi possono rilasciare interviste solo se autorizzati dalla struttura sanitaria di appartenenza. A chiederlo un ordine del giorno firmato dal deputato Giorgio Trizzino (ex M5S,... Leggi su ilmattino (Di giovedì 23 settembre 2021) Ipossono rilasciare intervistesedalla struttura sanitaria di appartenenza. A chiederlo un ordine del giorno firmato dal deputato Giorgio Trizzino (ex M5S,...

Advertising

borghi_claudio : C'è ancora qualcuno che non ha capito che molti virologi 'provocatori da obbligo vaccinale' hanno un solo obiettivo… - Adnkronos : Bassetti: 'Virologi in tv solo se autorizzati? Nessuno mi mette bavaglio'. - Corriere : «Virologi in tv solo se autorizzati», il governo accoglie l’odg del Misto Bassetti: no ... - ivanacristofane : RT @autocostruttore: «In tv solo se autorizzati», virologi sul piede di guerra: «È censura». Bassetti: «No al bavaglio» - stefano_romani : RT @borghi_claudio: C'è ancora qualcuno che non ha capito che molti virologi 'provocatori da obbligo vaccinale' hanno un solo obiettivo nel… -