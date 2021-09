Violante Placido | i segreti di papà Michele e quella scena hot con George Clooney

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 23 settembre 2021) Questa seratorna sul piccolo schermo al fianco di Marco Bocci e Bianca Guaccero nella fiction "Fino all'ultimo battito" in onda su Rai 1 alle ore 21:25. "Un personaggio che ho abbracciato", ha spiegato l'attrice. Il ruolo interpretato daè quello di una madre che si trova ad affrontare un percorso doloroso da affrontare. Oltre che per la madre che interpreta in tv, ancheha dovuto affrontare un periodo difficile come quello della separazione dal marito. "Difficile chiudere con il passato perché non si può cancellare. Tuttavia, sono sempre alla ricerca dell'armonia, soprattutto per il bene dei bambini. Un minimo di diplomazia non guasta mai". Fidanzata a lungo con Fabio Troiano,ha poi avuto una relazione con il regista Massimiliano ...