Vino e olio senza difese

I prodotti italiani noti in tutto il mondo sono sempre più minacciati dal clima impazzito, ma anche dalla legislazione europea. L'ultimo smacco è stato il riconoscimento del Prosek croato. Le vigne e gli ulivi italiani hanno un nemico: l'Europa. Se a pallone abbiamo vinto il titolo continentale, quando dal campo si passa ai campi gli altri vogliono la rivincita. È partita la vendemmia sotto un pessimo auspicio: il via libera della Commissione di Bruxelles al Prosek croato. Un Vino dolce trascurabile per quantità e qualità, ma che rischia di essere una bomba a orologeria piazzata sotto le nostre cantine e - più in generale - di devastare il nostro agroalimentare. Il tema è quello della concorrenza sleale e se l'Europa consentirà che le nostre denominazioni vengano aggredite sono dolori. Siamo campioni assediati. Restando al Prosecco ci sono in gioco oltre 3 miliardi di ...

