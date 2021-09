Villaggio dei Ragazzi: presentazione dell’Ecomarathona dell’Acquedotto Carolino (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiStamane, nella Sala Chollet della Fondazione Villaggio dei Ragazzi “don Salvatore d’Angelo” si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della I° Edizione dell’Eco-maratona dell’Acquedotto Carolino”. I relatori, nonché organizzatori dell’evento, sono stati Tiziana Maffei, Direttrice della Reggia di Caserta, Giuseppe Furciniti, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta, Luigi De Lucia, Presidente dell’Unione Italiana Sport per Tutti (U.I.S.P.) – Comitato territoriale di Caserta, Giuseppe Farina, Presidente dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I) – sez. di Maddaloni, Enzo Abate, Presidente dell’Associazione “La Forza del Silenzio”, Renato Venezia, Coordinatore regionale di Plastic Free Odv Campania e l’architetto Roberto Sfaldone. ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiStamane, nella Sala Chollet della Fondazionedei“don Salvatore d’Angelo” si è tenuta la conferenza stampa didella I° Edizione dell’Eco-maratona”. I relatori, nonché organizzatori dell’evento, sono stati Tiziana Maffei, Direttrice della Reggia di Caserta, Giuseppe Furciniti, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta, Luigi De Lucia, Presidente dell’Unione Italiana Sport per Tutti (U.I.S.P.) – Comitato territoriale di Caserta, Giuseppe Farina, Presidente dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I) – sez. di Maddaloni, Enzo Abate, Presidente dell’Associazione “La Forza del Silenzio”, Renato Venezia, Coordinatore regionale di Plastic Free Odv Campania e l’architetto Roberto Sfaldone. ...

