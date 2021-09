Villaggio dei Ragazzi, presentata l’Eco-marathona dell’Acquedotto Carolino (Di giovedì 23 settembre 2021) presentata stamane, nella Sala Chollet della Fondazione Villaggio dei Ragazzi “don Salvatore d’Angelo”, la I° Edizione dell’Eco-maratona dell’Acquedotto Carolino”. I relatori, nonché organizzatori dell’evento, sono stati Tiziana Maffei, Direttrice della Reggia di Caserta, Giuseppe Furciniti, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta, Luigi De Lucia, Presidente dell’Unione Italiana Sport per Tutti (U.I.S.P.) – Comitato territoriale di Caserta, Giuseppe Farina, Presidente dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I) – sez. di Maddaloni, Enzo Abate, Presidente dell’Associazione “La Forza del Silenzio”, Renato Venezia, Coordinatore regionale di Plastic Free Odv Campania e l’architetto Roberto Sfaldone. Testimonial d’eccezione Marco Olmo, ultra maratoneta ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 settembre 2021)stamane, nella Sala Chollet della Fondazionedei“don Salvatore d’Angelo”, la I° Edizione del-maratona”. I relatori, nonché organizzatori dell’evento, sono stati Tiziana Maffei, Direttrice della Reggia di Caserta, Giuseppe Furciniti, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta, Luigi De Lucia, Presidente dell’Unione Italiana Sport per Tutti (U.I.S.P.) – Comitato territoriale di Caserta, Giuseppe Farina, Presidente dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I) – sez. di Maddaloni, Enzo Abate, Presidente dell’Associazione “La Forza del Silenzio”, Renato Venezia, Coordinatore regionale di Plastic Free Odv Campania e l’architetto Roberto Sfaldone. Testimonial d’eccezione Marco Olmo, ultra maratoneta ...

