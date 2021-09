Villa di Serio, Scanzo e Trescore: la Bergamasca nel mirino dell’antimafia (Di giovedì 23 settembre 2021) Un sardo residente a Villa di Serio ritenuto elemento di congiunzione con la criminalità albanese e calabrese. Una villetta di Scanzorosciate sequestrata a un noto narcotrafficante milanese capo-ultrà del “Milan” e leader del gruppo “Curva Sud”. Sono solo un paio dei capitoli che riguardano Bergamo e provincia nella relazione della Direzione Investigativa Antimafia (Dia) relativa al secondo semestre del 2020 in Italia, che è stata consegnata mercoledì al Parlamento. Dai dati emergono sequestri alle organizzazioni criminali per un valore di 287 milioni e 441mila euro, tre volte di più di quelle dei primi sei mesi dell’anno, quando si fermarono a 88 milioni. Le confische sono più che triplicate: dai 42 milioni del primo semestre ai 181 del secondo. Come appurato da diverse indagini e processi, Cosa Nostra, Stidda, Camorra e ‘Ndrangheta ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 settembre 2021) Un sardo residente adiritenuto elemento di congiunzione con la criminalità albanese e calabrese. Una villetta dirosciate sequestrata a un noto narcotrafficante milanese capo-ultrà del “Milan” e leader del gruppo “Curva Sud”. Sono solo un paio dei capitoli che riguardano Bergamo e provincia nella relazione della Direzione Investigativa Antimafia (Dia) relativa al secondo semestre del 2020 in Italia, che è stata consegnata mercoledì al Parlamento. Dai dati emergono sequestri alle organizzazioni criminali per un valore di 287 milioni e 441mila euro, tre volte di più di quelle dei primi sei mesi dell’anno, quando si fermarono a 88 milioni. Le confische sono più che triplicate: dai 42 milioni del primo semestre ai 181 del secondo. Come appurato da diverse indagini e processi, Cosa Nostra, Stidda, Camorra e ‘Ndrangheta ...

Advertising

RinaldoFranci : ? E' per noi un piacere condividere uno scatto dell'esibizione della giovane musicista Giulia Serio che nei giorni… - teresacapitanio : Ladri in vigna: rubati 450 kg di uva a Villa di Serio, una perdita da 200 litri di vino - webecodibergamo : Villa di Serio e Sorisole unite nel dolore per Giovanni e Matteo: nel pomeriggio l’omaggio al Palamonti - webecodibergamo : Ladri in vigna: rubati 450 kg di uva a Villa di Serio, una perdita da 200 litri di vino - _nicolasani : RT @Chigiana: Domani pomeriggio alle 18:00 nel giardino di Villa Brandi a Siena potrete ascoltare il flauto traversiere di Giulia Serio in… -